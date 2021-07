“Fantastica amore”. Wanda Nara in outfit sportivo è uno spettacolo FOTO

Wanda Nara è una delle showgirl più amate del mondo di Instagram. L’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram ha raggiunto migliaia di likes in davvero pochi minuti

Wanda Nara è una delle showgirl più amate degli ultimi anni, ma non solo questo, è anche molto altro. Infatti la sua carriera nel mondo del calcio diventa sempre più importante con il passare del tempo, contro tutte le aspettative dei suoi haters che ogni giorno le augurano il peggio. Lei e Mauro Icardi sono una delle coppie più produttive, hanno fatto della loro più grande passione un lavoro e insieme hanno messo su una famiglia amatissima dagli italiani. Nel giro di pochi anni hanno conquistato davvero tutti e ad oggi le loro vite e le loro carriere stanno andando a gonfie vele.

Wanda Nara bellissima in aeroporto: pioggia di likes sui social

Wanda l’anno scorso è diventata ancora più conosciuta anche nel mondo dello spettacolo con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. E no, non come concorrente ma come opinionista della quarta edziione condotta da Alfonso Signorini. Al fianco di Pupo, spiazzò veramente tutti con la sua sprezzante sincerità e con la sua ironia, conquistando i telespettatori che hanno sentito la sua mancanza quando è poi stata sostituita per la stagione successiva. Chiuso questo capitolo della sua vita, ha continuato a portare avanti la propria carriera nel mondo del calcio e a seguire personalmente la sua bellissima famiglia e i suoi figli che stanno diventando grandi.

L’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram ha ricevuto tantissimi likes. Con un outfit giallo e sportivo, è in piedi accanto ad una valigia e si prepara ad una partenza. Iniziano le vacanze anche per lei?