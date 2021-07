“Che Dio vi benedica”, Federica Nargi bombe da far girare la testa: un incrocio alla perfezione – FOTO

Federica Nargi festeggia un giorno speciale, in dolce compagnia e mostra un repertorio fisico da mandare k.o tutti i suoi fans.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

L’attrice romana, Federica Nargi ha lasciato ancora una volta il segno, facendosi immortalare in un primo piano di felicità e libidine per i fans.

Quando si tratta di mettere a nudo le capacità, Federica non tradisce mai le attese. Che sia in compagnia del suo amatissimo, Alessandro Matri o in solitaria, non fa alcuna differenza. Stavolta però l’amore è un sentimento messo volontariamente in disparte, per dare importanza alla famiglia.

La modella 31 enne ha scelto di trascorrere una giornata diversa dalle altre e in dolce compagnia della sorella, Claudia. Oggi è un giorno certamente da ricordare per lei apparsa felicissima nel festeggiare gli anni di un volto, punto di riferimento in famiglia, con cui confidarsi per superare le difficoltà.

Andiamo a vedere nei dettagli le due “super sisters“, protagoniste di un primissimo piano di alto profilo, di fronte al quale i fan hanno speso tutti gli attributi possibili e immaginabili

Federica Nargi con lei al suo fianco è tutto….illegale!

