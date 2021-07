Loredana Bertè. La notizia devastante che tiene i fan con il fiato sospeso

Loredana Bertè. La celebre diva e cantante calabrese è costretta a posticipare una data del suo tour estivo 2021. Spiegati i motivi sulla sua pagina ufficiale su Instagram

Loredana Bertè sta portando avanti un’annata incredibile, definita “70th – One Year Celebrating”. Ha ricoperto il ruolo di giudice del programma “The Voice Senior”, trasmesso in prima serata su Rai 1, condotto dalla frizzante Antonella Clerici. Per festeggiare i suoi 70 anni di vita, è stata inoltre ospite illustre del Festival di Sanremo 2021, in cui si è esibita in un medley di alcuni dei suoi pezzi più famosi (Il mare d’inverno, Dedicato, Non sono una signora e Sei bellissima). In questa occasione ha presentato per la prima volta anche il brano “Figlia di…“, divenuto tormentone nei mesi a seguire e che dà il nome al suo tour estivo 2021.

Per di più, l’album il cui titolo gioca simpaticamente con il suo cognome “Libertè”, ha ricevuto la certidicazione Disco d’oro dalla FIMI. Il 4 giugno scorso è stato rilasciato il singolo “Che sogno incredibile”, in collaborazione con la collega Emma Marrone.

Loredana Bertè: lo stop forzato che suscita apprensione nei fan

Sul profilo ufficiale Instagram di Loredana Bertè è apparso un annuncio che ha fatto impensierire amici e fan della celebre cantante.

Da quanto si apprende, per motivi di salute non meglio specificati, l’artista dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica. La data dell’intervento cade a ridosso dell’inizio del suo tour estivo 2021, ossia il 23 luglio. Avrebbe dovuto esibirsi a Cervignano del Friuli (UD).

Gli organizzatori del concerto, in accordo con la Bertè, hanno deciso di posticipare questa tappa al prossimo 13 agosto. Al momento non sono giunte notizie di variazioni degli altri appuntamenti previsti in calendario.

Coloro i quali abbiano già acquistato i biglietti per il 23 luglio non devono temere: saranno comunque valevoli per la data di rinvio. Tuttavia, se il cambiamento dovesse portare l’impossibilità di assistere al concerto, sarà possibile chiedere il totale rimborso presso il circuito di vendita dove è stato acquistato in precedenza.

Augurando a Loredana Bertè una completa guarigione, ecco i prossimi appuntamenti previsti: il 30 luglio si esibirà a Cosenza, il 7 agosto a Catania, il 13 a Cervignano del Friuli, il 18 a Genova, il 23 a Follonica e il 27 a Este. Le tappe di settembre sono: il 5 a Todi, a giorno 8 a Pisa e il 18 a Locarno.