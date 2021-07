Lucilla Agosti in versione sexy rock stupisce il web. La conduttrice sfoggia un outfit che non passa inosservato, shorts e tacchi ed è subito seduzione: semplicemente magnetica

Dagli esordi dei primi anni 2000, la “Bionda Anomala” di All Music, rete della quale fu proprio una stella, ha compiuto moltissima strada. Si tratta di Lucilla Agosti, dal talento multiforme, che ad oggi continua a riscontrare successo e risplendere della stessa immutata immagine. Conduttrice televisiva e radiofonica, vanta anche un’onorevole carriera nell’ambito della recitazione.

Alcune delle sue importanti esperienze come attrice si sono svolte in televisione in serie tv molto note: “Camera Cafè“, “Distretto di Polizia” e “Centovetrine“. Ma anche al cinema ha dato dimostrazione delle sue doti, in pellicole come “La febbre“, diretta da Alessandro D’Alatri, “Il mercante di pietre“, per la regia di Renzo Martinelli, e “Il seme della discordia“, girato da Pappi Corsicato.

Tra le altre cose, ha scritto anche un romanzo, rivelando le sue capacità narrative: “Se esplodi fallo piano” è il titolo del suo primo progetto da scrittrice. Non solo racconta abilmente la storia di un tradimento in cui ritrovarsi facilmente, ma libera la propria esperienza personale con coraggio, rendendolo ancora più vero ed emotivo.

Presente sui social, in particolare su Instagram, condivide con i numerosi fan momenti della sua vita personale, dove vige il valore della semplicità. Qualità della sua bellezza che ne eleva ulteriormente il fascino, come evidenziato dall’ultimo scatto postato, in un outfit inaspettatamente seducente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> “Temptation Island” anticipazioni 19 luglio: nuovo falò di confronto



Lucilla Agosti: rock, chic ma soprattutto sexy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> Chiara Ferragni e Fedez, vacanze da favola: la location è sbalorditiva. Fan incantati

Lucilla Agosti condivide con i fan un momento della sua domenica mattina, trascorsa sulle piste di motocross di Cadrezzate, per un’iniezione di euforia e adrenalina che rinvigoriscono lo spirito ed il corpo.

In pienissima forma, dimostra di non averne assolutamente bisogno, e sfoggia un outfit in linea con il mood dell’esperienza, dalle suggestioni rock ma estremamente femminili. T-shirt bianca con stampa, shorts di jeans chiari e cintura borchiata, e gli estivi tronchetti neri spuntati con tacco, che slanciano la sua figura, ed il risultato è irresistibilmente sexy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

La conduttrice esibisce una silhouette da invidia, sfoggiando le gambe toniche strepitose ed il sorriso splendente che contagia gli utenti in ammirazione: “Mamma mia“, “Stupenda“, “Sempre bellissima“.