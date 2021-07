“Mr Wrong” anticipazioni 20 luglio: la drastica decisione di Cansu e Levant

Siamo pronti con l’appuntamento settimanale di Mr Wrong, la serie turca che andava in onda ogni giorno alle 14:45 su Canale Cinque. Andiamo a vedere le anticipazioni della prossima puntata in prima serata

Tra un paio di giorni andrà in onda un nuovissimo appuntamento con Mr Wrong, la serie tv turca che ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Andiamo a scoprire cosa sta per succedere ai nostri protagonisti: se Ozgur ed Ezgi sono sempre più innamorati e le loro intenzioni stanno diventando man mano più serie, per i suoi amici non si può dire lo stesso. Infatti stanno arrivando delle difficoltà e questa volta stiamo parlando di loro: Cansu e Levant, gli amici di Ezgi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con il famoso attore Can Yaman

Il destino di Cansu e di Levant sta prendendo una piega inaspettata: dopo diversi problemi amorosi, hanno deciso finalmente di convolare a nozze. Il figlio del dottore ha deciso di dare la sua benedizione al padre e alla sua nuova fidanzata. Dopo che suo padre le ha parlato a cuore aperto, ha capito di non avere più rancore nei confronti di suo padre che ha messo fine al matrimonio con la sua mamma. Quindi tutto sembra andare bene ma qualcosa andrà storto. Sarà proprio lei, però, ad essere la causa indiretta di un allontanamento tra loro due che porterà Cansu a prendere una decisione inaspettata sul loro rapporto che oramai va avanti da diversi mesi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amadeus presenta il nuovo programma: “Il mio sogno riparte all’Arena di Verona”

Infatti Zeynep parla alla bambina e le racconta che, dopo il matrimonio, il padre la spedirà in collegio per fare spazio ad un nuovo figlio. Lei, terrorizzata, deciderà di fuggire via.