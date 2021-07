“Spesso non c’è”, parla la collaboratrice più fidata di Maria De Filippi

Raffaella Mennoia, collaboratrice di Maria De Filippi ormai da molti anni, ha vuotato il sacco sulla conduttrice: “Spesso non c’è, ma…”. Le dichiarazioni

Maria De Filippi è ormai da diverso tempo la regina indiscussa di Mediaset. Le sue trasmissioni potenziano di anno in anno il numero di telespettatori, raggiungendo picchi di share che i programmi delle reti concorrenti possono solo sperare di raggiungere. Merito della moglie di Maurizio Costanzo, che sa perfettamente come emozionare il pubblico e stimolarne la partecipazione, ma anche della sua redazione, che viene costantemente ampliata. Tuttavia, ci sono dei volti che collaborano ormai da diversi anni con la De Filippi, e di cui la presentatrice non riuscirebbe proprio a far a meno. E’ il caso di Raffaella Mennoia, l’autrice che, solo qualche giorno fa, si è lasciata andare ad alcune osservazioni proprio in merito alla regina di Canale Cinque.

Raffaella Mennoia vuota il sacco: tutta la verità su Maria De Filippi

Raffaella Mennoia è ormai da molti anni una delle collaboratrici più fidate di Maria De Filippi. Oltre ad essere la celebre postina di “C’è posta per te”, la Mennoia è autrice delle trasmissioni della conduttrice, ed al contempo responsabile dei casting. Negli ultimi mesi, Raffaella ha supervisionato la decima edizione di “Temptation Island”, che andrà in onda domani sera con la quarta puntata. Interrogata a proposito della presentatrice, la Mennoia si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni in merito alla regina di Mediaset.

“Maria De Filippi è una presenza costante del programma, anche se spesso non c’è fisicamente“, ha esordito Raffaella, che assieme ad altri collaboratori si trova in Sardegna, presso l’Is Morus Relais, per seguire da vicino tutto ciò che concerne “Temptation Island”. “Lei c’è sempre, viene in Sardegna qualche giorno per lo sbarco e non ci lascia mai soli. Segue anche i falò in diretta“, ha detto l’autrice, confermando la professionalità e la passione della conduttrice.

Anche la corrente edizione del programma si è rivelata un successone. Ad ogni appuntamento, “Temptation Island” supera picchi del 20% di share, con oltre 3 milioni di telespettatori sintonizzati su Canale Cinque.