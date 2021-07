Elena Santarelli ha condiviso un nuovo post su Instagram in cui ha sfoggiato il suo fisico incredibile. La sua bellezza ha stupito il web.

Curve travolgenti, fisico scolpito, lineamenti incantevoli. Elena Santarelli ha sfoggiato tutta la sua bellezza nell’ultima foto condivisa sul suo account Instagram, seguito da oltre un milione di follower. 39 anni, di Latina, la showgirl e conduttrice ha conquistato negli anni il pubblico grazie alla sua bellezza e il suo talento. Da “L’Eredità”, a “L’Isola dei Famosi”, ha preso parte nel tempo a noti format.

Per quanto riguarda la vita sentimentale è legata dal 2006 a Bernardo Corradi, ex calciatore, con cui si è sposata nel 2014 dando poi alla luce Giacomo e Greta Lucia. Attivissima sui social sovente pubblica scatti al fianco della splendida famiglia e momenti di vita lavorativa in cui si mostra sempre stupenda.

Elena Santarelli in bikini: la bellezza folgora il web

