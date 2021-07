Antonella Mosetti è una delle showgirl più amate dei social. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha fatto record di likes: “Mai stata così tanto bella”

Antonella Mosetti è una delle showgirl più amate del mondo dei social. Ha esordito a Non è la Rai che era a malapena una ragazzina, non sapeva che quello sarebbe stato il trampolino di lancio di una carriera lunghissima e ricca di eventi, di avventure e di soddisfazioni. Era ancora giovanissima quando mise alla luce la piccola Asia, e a distanza di tantissimi anni le due sono come delle sorelle più che mamma e figlia. Sui social sono entrambe amatissime e seguitissime.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Glee”, vi ricordate Kurt Hummel? Oggi ha 31 anni, è cambiato tantissimo FOTO

Antonella Mosetti in vacanza fa salire la temperatura: uno spettacolo

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n. d I v I s o d a A n t o n e l l a M o s e t t I 🖥📽🎶🩰🎤 (@antonellamosetti)

Qualche anno fa hanno partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, dove hanno riscosso un grandissimo successo e sono state in assoluto due delle protagoniste, con le loro vicissitudini, i problemi, le gioie ma anche i dolori raccontati davanti alle telecamere. Lì sono tornate sotto ai riflettori, in particolar modo Asia che aveva appena 19 anni e per lei le luci non si erano mai accese. Tra un po’ Antonella vivrà una gioia grandissima: sua figlia, dopo un po’ di anni di ribellioni, ha trovato l’amore e ha deciso di convolare a nozze nonostante la sua giovanissima età. Una notizia inaspettata che ha spiazzato i fans delle Mosetti e chissà quanto avrà spiazzato Antonella, che nel giro di pochissimi anni potrebbe diventare addirittura nonna.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Young Royals”, su Netflix l’eterna lotta tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo

Nell’attesa di questo matrimonio, la nostra Antonella si sta godendo questa nuova estate insieme ai suoi amici. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha fatto record di likes: con un bikini strettissimo nero, sembra davvero una ragazzina.