La talentuosa conduttrice televisiva e radiofonica, nonché attrice italiana, ha pubblicato una diretta in cui fa una richiesta importante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

La bellissima presentatrice è nota, oltre che per la sua brillante carriera nel mondo dello spettacolo, anche per le sue lotte a favore dell’ambiente e degli animali.

Proprio oggi la figlia di Adriano Celentano ha voluto postare la diretta Instagram in cui fa appello ai suoi 63.700 followers, per la raccolta firme contro la caccia: il progetto è partito dall’organizzazione no – profit Animal Save Italia e Rosita è onorata di sostenerlo, al fine di vincere questa causa.

La diretta è durata poco più di mezz’ora e, nella didascalia, l’influencer ha riportato un riassunto di quanto detto, dal titolo: “500 Mila firme per un referendum contro la caccia“.

Rosita Celentano si schiera contro la caccia: “Non lasciamo soli gli animali” – VIDEO

