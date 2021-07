Royal Family, scatta il divieto per il principe George: non potrà più farlo

Royal Family, scatta il divieto inevitabile per il principe George di Cambridge: ecco che cosa non potrà più fare

Lo abbiamo visto esultare sugli spalti del Wembley Stadium accanto al papà William e alla mamma Kate. Il principe George, che il 22 luglio festeggerà il traguardo degli 8 anni d’età, è ricoperto di affetto ed attenzioni da parte dei suoi familiari. Terzo in linea di successione al trono dopo il nonno Carlo ed il duca di Cambridge, George sta vivendo un’infanzia alquanto movimentata per la sua giovane età, ma pur sempre al fianco dei genitori. Allo scattare dei 12 anni, tuttavia, anche il principe dovrà sottostare ad una rigida norma del protocollo reale: ecco che cosa non potrà più fare.

Scatta il divieto per il principe George: che cosa non potrà più fare?

Fin da piccolo, il principe George ha potuto beneficiare di una concessione da parte di sua nonna, la regina Elisabetta II d’Inghilterra, che gli ha permesso di fare una cosa che prima non era mai stata consentita ad un principe di Cambridge: viaggiare in aereo assieme alla sua famiglia. Il protocollo inglese, infatti, vieta a due eredi diretti al trono di prendere il medesimo volo, cosicché, qualora dovesse verificarsi un incidente aereo, la successione al trono non sia in pericolo. Già nel 2014, tuttavia, la regina Elisabetta aveva disposto una deroga per il piccolo George, che all’epoca aveva appena 9 mesi.

Al principe era infatti stato concesso di volare assieme ai genitori per partecipare al tour in Australia e in Nuova Zelanda. Una decisione che, pur sofferta, era stata presa per consentire a George di vivere la sua infanzia come un bambino qualunque. A partire dal compimento dei 12 anni, tuttavia, il protocollo non potrà più essere ignorato.

Fra 4 anni, George sarà costretto ad osservare strettamente le regole e a rinunciare ai viaggi in aereo con i suoi genitori. Terzo in linea di successione al trono, il figlio di William e Kate non potrà di certo sottrarsi agli obblighi legati alla Corona.