Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate del panorama musicale. L’ultimo scatto in bikini ha conquistato i suoi numerosi followers su Instagram

Elettra Lamborghini è senza ombra di dubbio una delle cantanti più amate del mondo della musica ma anche dei social. Figlia di uno degli uomini più importanti dell’industria delle automobili, ha intrapreso una strada completamente diversa dove ha riscosso comunque un successo incredibile. Sono anni che bazzica in televisione ma è con la partecipazione al Festival di Sanremo dello scorso anno che ha raggiunto più consensi, facendosi conoscere anche da chi non aveva avuto ancora modo di scoprirla.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Young Royals”, su Netflix l’eterna lotta tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo

Elettra Lamborghini in bikini a bordo piscina: che bomba

Elettra anche quest’anno si sta preparando ad essere lei la regina dell’estate, proprio come è successo lo scorso anno con la sua Musica (E il resto scompare). Quest’anno, mentre faceva l’opinionista all’Isola dei Famosi, ha presentato il suo nuovo singolo “Pistolero” che nel giro di pochissime ore ha scalato tutte le classifiche. Mentre la sua hit viene sempre più ascoltata, lei si sta godendo l’estate a bordo piscina e con un bikini blu che ha mandato in tilt i suoi numerosi followers. Nella didascalia del post richiama una frase della sua canzone: “Ho un bikini solo per te ma non mando foto in direct“. Lo scatto e la didascalia ha scatenato l’ilarità dei suoi fans, che le hanno dichiarato amore eterno per la sua simpatia e per la sua incantevole bellezza.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Lo scatto ha raggiunto in pochissimi minuti tantissimi likes e commenti di apprezzamento: ancora una volta, Elettra è riuscita a conquistare tutti i suoi followers.