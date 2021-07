Uomo scomparso da ore: tragico ritrovamento in mattinata

Il cadavere di un uomo di 94 anni, scomparso da circa 24 ore, è stato rinvenuto questa mattina in un canale di irrigazione a Variano di Basiliano, in provincia di Udine.

Dopo circa 24 ore si sono concluse le ricerche dell’anziano di 94 anni scomparso ieri da Variano di Basiliano, in provincia di Udine. L’uomo era uscito di casa nel pomeriggio e, non vedendolo rientrare, i parenti si sono rivolti alle forze dell’ordine. Questa mattina, le squadre di soccorritori hanno rinvenuto il cadavere del 94enne in un canale di irrigazione che, per facilitare le ricerche, era stato parzialmente svuotato. Ora bisognerà capire come l’uomo vi sia potuto cadere.

Udine, anziano scomparso da un giorno: rinvenuto il cadavere all’interno di un canale di irrigazione

Tragico ritrovamento questa mattina, domenica 18 luglio, a Variano, piccola frazione di Basiliano, comune in provincia di Udine.

I vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di un anziano all’interno del canale di irrigazione Martignacco.

La vittima è 94enne, di cui non si avevano più notizie da ieri pomeriggio. A lanciare l’allarme, riporta la redazione de Il Messaggero Veneto, erano stati i familiari dell’uomo che era uscito di casa non facendo più ritorno. Preoccupati, i parenti hanno chiamato le forze dell’ordine denunciandone la scomparsa e facendo scattare la macchina delle ricerche. In azione i vigili del fuoco del capoluogo friulano e di San Daniele, i volontari di Codroipo e i carabinieri di Campoformido ed i colleghi di Fagagna.

Purtroppo, le ricerche si sono concluse stamane quando le squadre hanno rinvenuto il cadavere del 94enne nel canale. A facilitare le operazioni, Il Messaggero Veneto, il consorzio che ha abbassato il livello dell’acqua permettendo l’individuazione del corpo.

I soccorsi si erano concentrati già nella giornata di ieri nei pressi del canale rinvenendo alcuni effetti personali dell’anziano.

Ora bisognerà chiarire cosa possa essere accaduto all’uomo e le cause che lo hanno fatto finire nel canale di irrigazione, dove è stato ritrovato senza vita.