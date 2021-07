“Un Posto al Sole” anticipazioni 19 luglio: Filippo torna a casa, ma…

Un Posto al Sole, anticipazioni del prossimo episodio. Serena è pronta a fare un altro tentativo per aiutare Filippo a recuperare la memoria

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a U n P o s t o A l S o l e R a i (@unpostoalsolerai3)

Inizia una nuova settimana per la soap opera napoletana più amata della televisione: Un Posto al Sole. Non sono stati episodi facili per i nostri protagonisti, e tra problemi gravi o meno importanti, tutti gli inquilini di Palazzo Palladini stanno affrontando momenti molto particolari. Tra questi c’è sicuramente la famiglia Sartori: infatti Filippo è stato operato al cervello e ha perso la memoria, creando degli scompensi davvero importanti nella loro famiglia.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Young Royals”, su Netflix l’eterna lotta tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Visualizza questo post su Instagram Un post con d i vi so d a Un Po S to Al So le R a i (@unpostoalsolerai3)

Dopo averne discusso a lungo, Filippo ha deciso di ritornare a casa da Serena e da Irene. Sua moglie è convinta che vivere insieme come prima può aiutarlo a fargli tornare la memoria, cosa che non accadrà mai se andrà a vivere da suo padre Roberto e si circonderà del suo passato. Così ricomincia la loro vita insieme, stavolta però le cose saranno completamente diverse perché Filippo non si ricorda di loro. E, nonostante abbia le migliori intenzioni di far funzionare questa convivenza, farà davvero fatica ad ignorare il fatto che sta vivendo con due complete estranee che si definiscono sua moglie e sua figlia. Riuscirà a superare tutti questi traumi o si farà sopraffare dai ricordi?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Alla fine Jimmy ha deciso di andare al campo estivo e di mettere in atto gli insegnamenti di suo zio Franco gli ha inculcato durante i loro pomeriggi in terrazza. Riuscirà a superare le sue paure?