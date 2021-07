“Uomini e Donne”, storia d’amore al capolinea: “Ho fatto solo finta”

Uomini e Donne, tra Alessio e Samantha è finita per sempre. Dopo la “paparazzata” di Alessio le cose sembravano andare bene, ma non era questa la verità

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti della televisione e durante la scorsa stagione abbiamo assistito all’inizio della storia d’amore fra la tronista Samantha Curcio e il suo corteggiatore Alessio, che ha lottato a lungo per riuscire a conquistare il suo cuore. Fuori dal programma le cose sembravano andare a gonfie vele, ma di recente è successo qualcosa che ha messo in discussione il loro futuro e Samantha ha dovuto rivedere tutte le sue convinzioni riguardo alla sua storia d’amore.

Uomini e Donne, tra Alessio e Samantha è finita per sempre

Infatti Alessio, poche settimane fa, è stato beccato in un locale e in atteggiamenti intimi con una ragazza. Queste foto avevano scatenato i sospetti del web e, sotto sotto, anche quelli della ex tronista. Successivamente, Samantha ha difeso il suo fidanzato dicendo di conoscere quella ragazza, di sapere che lei era amica di Alessio e tra l’altro anche fidanzata. “Quelle foto sono state soltanto una goccia in mezzo ad un mare di incomprensioni” ha scritto Samantha, in un lungo post che ha scritto questa mattina alle cinque. “Ho pescato una vecchia foto dall’archivio per far credere di essere uscita e nascondere l’ennesima serata trascorsa a casa. Vi chiedo solo di avere rispetto per una ragazza che ha sognato una favola e che non ha avuto lieto fine”.

Si chiude così la storia d’amore tra Alessio e Samantha, tra il dispiacere di lei e quello dei loro fans che avevano creduto in questa relazione.