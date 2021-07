La modella e showgirl ha trascorso una domenica all’insegna del relax ma non ha lesinato sull’abbigliamento decisamente provocante e sensuale.

Aida Yespica ha spento 39 candeline lo scorso 15 luglio ma è ancora più bella e seducente che mai, il tempo per lei sembra essersi fermato dopo la sua prima apparizione in tv a “L’isola dei Famosi”.

La venezuelana classe 1982 ha fatto parte anche del varietà “Torte in Faccia”, è stata inviata di “Lucignolo”, e ha partecipato poi al “Grande Fratello Vip”, senza dimenticare i vari calendari e i servizi fotografici senza veli realizzati negli anni.

Da qualche anno però ha cambiato decisamente vita preferendo restare in disparte dal mondo dello spettacolo e del gossip, senza rinunciare però alla condivisione della sua vita privata sui social come abbiamo avuto modo di vedere nelle sue ultime stories in cui appare splendida in abiti succinti.

Aida Yespica alza la temperatura, che décolleté esplosivo

