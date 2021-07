Alena Seredova e Ilaria D’amico ai ferri corti: si mette male per Buffon

La modella ceca ha dato sfogo al proprio pensiero sulla famiglia allargata rispondendo ad una domanda di un fan sui social, la risposta ha dell’incredibile.

Qualche settimana fa sono iniziate le vacanze per la modella Alena Seredova che è stata prima a Forte dei Marmi e poi si è spostata verso le Cinque Terre con il compagno Alessandro Nasi, la piccola Charlotte Vivienne nata a maggio 2020 e un gruppo di amici.

Mancano all’appello solo i figli David Lee e Louis Thomas Buffon, che sono con il papà Gigi e la compagna Ilaria D’Amico. La bellissima Alena sembra essere molto felice accanto ad Alessandro che ha portato il sereno nella sua vita sentimentale.

Lei ha voluto dare un taglio netto alla precedente relazione come ha confermato anche in una recente risposta data ad un fan che le aveva chiesto cosa pensava della famiglia allargata. Vediamo come ha chiuso il discorso la donna.

Alena Seredova non ci sta: la sua risposta ha dell’incredibile

Durante alcune q+a su Instagram un fan ha chiesto ad Alena cosa pensa di riunire le famiglie per il bene dei figli. Lei non ha esitato a rispondere a tono.

“È contro la mia natura. Chi mi ha detto della loro relazione? L’ho sentito alla radio. Ma non sono stata l’ultima a saperlo. Dopo di me, l’ha saputo mio padre. Sono stata penultima… Bisogna essere precisi…”.

Una bella frecciatina per l’ex compagno dunque che ora è accanto alla sua Ilaria dalla cui relazione è nato Leopoldo Mattia.

La conduttrice prima della relazione con Gigi, è stata legata sentimentalmente all’imprenditore immobiliare Rocco Attisani, da cui ha avuto il primo figlio. Dunque una grande famiglia con numerosi figli ma a cui Alena ha chiaramente intenzione di non far parte per il bene del suo nuovo nucleo familiare che si è costruita negli ultimi anni.