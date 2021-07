“I tuoi sono la fine del mondo”, Ambra Lombardo inchioda con lo sguardo: il sogno per i fan finisce proprio lì – FOTO

Ambra Lombardo fa sognare tutti ad occhi aperti con uno sguardo che cattura l’attenzione all’istante, figlio di una bellezza afrodisiaca.

L’insegnante più glamour ed elegante del panorama dello spettacolo è salita di nuovo in cattedra, in seguito all’ultima foto via social, che ha lasciato tutti di “sasso”.

Si tratta dell’ex co-conduttrice sportiva, Ambra Lombardo richiamata alle dipendenze di Piero Chiambretti a “Tiki Taka“. Un “pizzico” di gossip in un contesto calcistico non guasta mai quando si parla di un personaggio, tutto classe e raffinatezza come lei.

Se ci mettiamo anche un pizzico di malizia, il “capolavoro” è completo in ogni reparto. Testimoni i suoi followers, tra cui volti noti dello spettacolo, disposti a tutto pur di farle la corte e trascorrere anche solo un attimo con lei.

Ambra nel frattempo è impegnata in questi giorni ad alzare l’asticella della notorietà, sempre più in ascesa e tra le maggiori preferenze degli utenti del web

Ambra Lombardo, guarda dritto nei tuoi occhi: pronti ad innamorarsi?

