L’attrice e l’allenatore sono una coppia molto schiva e non amano farsi condividere la loro vita privata, qualcosa però ha fatto presagire il peggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Negli ultimi tempi le foto di Ambra Angiolini e Max Allegri sono sempre più scarse e di loro si erano un po’ perse le tracce come coppia tanto che in molti avevano azzardato ad una crisi coniugale taciuta per non incrementare il gossip scandalistico.

Impegnatissimi nei rispettivi ruoli professionali, Massimiliano è tornato ad allenare la Juventus mentre Ambra è stata recentemente protagonista della nuova pellicola della serie “Le fate ignoranti”. 53 anni lui, 44 anni lei, mamma inoltre di Jolanda e Leonardo avuti dall’ex Francesco Renga.

Come stanno realmente le cose tra i due dunque? Aria di crisi? Il tutto sembra confermato dalla mancanza di foto di coppia che li immortala insieme in atteggiamenti intimi. A raccontare però come stanno realmente le cose ci ha pensato il settimanale Chi che li ha pizzicati in un luogo da sogno.

LEGGI ANCHE –> Love Island Italia, come stanno Denis e Monica oggi – FOTO

Ambra e Max Allegri in crociera d’amore a Sorrento

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Per loro si tratta della terza estate insieme e anche se non amano mostrarsi nella loro vita privata in realtà pare vada tutto a gonfie vele nella loro relazione.

Il settimanale Chi li ha paparazzati infatti in vacanza durante una crociera in barca lungo la Costiera Amalfitana dove li possiamo vedere molto affiatati e innamorati.

In barca vediamo infatti l’allenatore sdraiato mentre prende il sole e guarda con occhi dolci Ambra che si aggiusta il bikini intero verde smeraldo davanti a lui. Si baciano e si tengono stretti come due innamorati alle prime armi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Dopo l’estate lui si trasferirà a Torino per allenare la Juventus mentre Ambra resterà a Brescia con i figli ma non sembra che la lontananza potrà scalfire quanto di bello esiste tra i due.