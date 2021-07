Ariadna, Pretelli e Giulia Salemi insieme: il motivo fa impazzire i fan

Oggi i ‘Prelemi’ così rinominati dai fan, sono stati avvistati insieme ad Ariadna Romero, ex del modello lucano. Di seguito i dettagli.

Ariadna Romero, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi oggi hanno trascorso una giornata insieme.

Procede a gonfie vele la relazione tra l’influencer italo-persiana e il modello lucano, che si sono conosciuti all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’ e non si sono più lasciati. La bellissima coppia ha trascorso qualche giorni in vacanza in Sardegna ma ora sono tornati a Roma per un’occasione molto importante.

L’ex velino di ‘Striscia la notizia’ prima dell’amore con Giulia Salemi ha vissuto una storia molto importante nella sua vita, ossia quella con la bellissima modella cubana Ariadna Romero dalla quale ha avuto il suo unico figlio Leonardo.

L’incontro tra i Prelemi e l’ex di Pierpaolo

Oggi è stato il compleanno del piccolo Leonardo, figlio di Pierpaolo e Ariadna e a partecipare al compleanno, oltre ai genitori, c’è stata anche la fidanzata del modello lucano.

Giulia Salemi e Ariadna sembra che abbiano un buon rapporto tanto che si sono dichiarate persino amiche e già qualche giorno fa, la bellissima cubana, rispondendo ad alcune domande dei fan aveva affermato che non c’era bisogno neanche di chiederlo e che Giulia sarebbe stata presente al compleanno di Leonardo anche perché non ci sarebbe stato nulla di male.

Una festa il cui tema è stato il dinosauro, animale preferito del piccolo Leo. A fare gli auguri al figlio di Pierpaolo anche un’ex concorrente del ‘Grande Fratello’, ossia Dayane Mello, che ha voluto festeggiarlo con una Instagram Stories che riprendeva sua figlia Sofia insieme a Leonardo.

Dunque nessun rancore o tensioni tra le due ragazze e per amore del piccolo Leo è stato possibile realizzare un compleanno con la presenza di tutti.