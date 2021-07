“Beautiful”, anticipazioni puntata 20 luglio: una nuova vita

Beautiful, anticipazioni puntata 20 luglio: Liam va a trovare Steffy. Sally deve affrontare le conseguenze delle sue azioni.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto la dottoressa Penny Escobar colpire Flo con un candelabro nel tentativo di impedirle di raccontare il segreto di Sally. La Fulton ha infatti scoperto che la Spectra non è realmente malata e ha tutta l’intenzione di parlarne con Wyatt. Nel frattempo alla Spencer, Wyatt si è sfogato con Bill riguardo alla precaria situazione di Sally. Per quanto sia triste per lei, lo Spencer ritiene di non potersi più occupare dell’ex fidanzata. È giusto che la stilista sia ricoverata in un centro attrezzato per le sue problematiche, dove i medici possano prendersi cura di lei nella manierati adeguata. Parallelamente, Wyatt vuole riprendere in mano la sua vita con Flo, interrotta a causa della malattia della Spectra.

Leggi anche -> Raffaella Carrà: cosa ha lasciato ai parenti e amici, la sua eredità

Beautiful, anticipazioni 20 luglio: Katie non perdona Bill

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da B&B (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> “Glee”, vi ricordate Quinn Fabray? Oggi ha 35 anni e ancora bellissima -FOTO

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Sally e Penny cercheranno un modo per spostare il corpo privo di sensi di Flo dal salotto prima che Wyatt torni a casa. Bill invece saluterà il figlio e si recherà da Katie. Lo Spencer vorrebbe suscitare la compassione della moglie, ma lei non sembra disposta a perdonarlo.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Liam andrà a far visita a Steffy. I due parleranno di tutto quello che è cambiato negli ultimi tempi e della nuova vita da uomo sposato di Liam. Nonostante i sentimenti che ancora provano l’uno per l’altro, i due non hanno mai smesso di essere buoni amici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da B&B (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, martedì 20 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa estiva.