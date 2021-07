Arisa condivide con i fan un buongiorno strepitoso che notano immediatamente un dettaglio: la cantante non nasconde nulla

Arisa è la cantante dalla voce incantevole che con il suo talento ha conquistato nel corso degli anni il pubblico italiano. La prima volta i telespettatori hanno trovato in lei qualcosa di unico e stravagante. Sincerità è stata l’esordio di una carriera brillante.

Poi le vittorie, la popolarità è cresciuta giorno dopo giorno e l’artista con il suo talento ha scalato la vetta del successo. Dopo aver partecipato ad “Amici” come insegnante, i fan la rivogliono su quella scrivania. Chissà se riuscirà ad accontentarli?

Arisa: il buongiorno ha l’oro in bocca e non solo – FOTO

Seguita da quasi novecentomila follower, Arisa condivide con i fan alcuni momenti della sua giornata: dal lavoro al tempo libero. Dopo un anno ricco di soddisfazioni e tanti progetti, la cantante adesso si gode il relax e la tranquillità.

“Sono il frutto degli entusiasmi e delle nevrosi altrui, alcune di loro mi hanno resa più bella e tante altre cose…Buongiorno a tutti, vi mando un grande abbraccio dalla terrazza di @baglionihotelluna, un posto incantevole”. Scrive nella foto pubblicata di prima mattina dove si mostra in una versione molto osé.

L’artista si tocca i capelli e sfoggia una maglia a maniche corte bianca quasi trasparente, non c’è nulla sotto a coprire la sua parte più intima. Senza veli, Venezia fa cornice a così tanta bellezza.

“La più bella ce l’abbiamo noi” commenta qualcuno sotto al post e qualcun altro aggiunge: “Sei stupenda” e poi ancora cuori, applausi e fiori per la star.

Ancora una volta la cantante genovese ha fatto centro ed ha conquistato i fan che la seguono ovunque e la supportano in ogni situazione. Talentuosa, bella e irresistibile, il pubblico non vede l’ora di rivederla in televisione e nell’attesa ascolta il suo ultimo singolo Psyco.