Carolina Marconi si confida con i suoi fan su Instagram. Un nuovo step del suo percorso ed uno stato di felicità pura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Carolina Marconi a cuore aperto su Instagram. L’ex gieffina che sta affrontando la sua personale battaglia contro il cancro, non si perde d’animo e non mette da parte nemmeno il sorriso.

Da quando ha scoperto della sua malattia ha raccontato i passi fatti, anche quelli che l’hanno portata a rasare a zero i capelli. Ma ogni volta l’accessorio più bello era sempre il suo sorriso.

La battaglia che l’aspetta è dura ma lei ama piacersi e vedersi bella e così oggi ha mostrato a tutti i suoi follower il cambio look.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Rossella Fiamingo, stupenda in leggings attillati e canotta – FOTO

Carolina Marconi, il suo nuovo aspetto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Maria De Filippi come non l’avete mai vista: il VIDEO dell’esordio è incredibile

Piccole gioie di chi combatte contro il cancro. Anche una semplice parrucca può significare tanto e Carolina Marconi lo sa bene. Oggi su Instagram ha sfoggiato, infatti, una chioma lunga e scura, come quella che un tempo aveva. Merito della sua parrucca appunto.

“Come vedete, da pelatina a capellona” ironizza nella didascalia al suo post l’ex gieffina che si fa vedere con addosso la parrucca. La voleva da un po’ ha raccontato e la parrucca per lei è arrivata ancora prima che i suoi capelli iniziassero a cadere.

L’aveva ordinata perché non voleva vedersi “cambiata” ma poi l’impatto è stato diverso. “Sinceramente non so come avrei potuto reagire ma quando fai questo tipo di percorso piano piano capisci che l’ultimo tuo pensiero è la caduta dei capelli – spiega a tutti – perché la verità è che indebolendosi non appartengono più a te e diventa quindi una liberazione rasarli”.

Preferiva vedersi rasata Carolina, aveva paura di non riconoscersi e invece piano piano con il suo sorriso, che non è mai scomparso, ha capito che era lei. “Cercavo di amarmi ancora di più (nella vita ti devi predere cura di te stesso e amarti, non aspettare che lo facciano gli altri)” confida.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

E poi racconta ancora a tutti che non è detto che la parrucca la porterà sempre. Se fa caldo andrà in giro da “pelatina” chiarisce. Gli stati d’animo cambiano e ci sono giorni in cui lei si vuole vedere con i capelli. Infine l’ammissione più bella: “Quando l’ho indossata ero felice come una bambina”.