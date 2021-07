Elettra Lamborghini solo maglietta, ma lo slip? L’inquadratura va proprio lì – FOTO

Elettra Lamborghini cattura l’attenzione in una storia Instagram ad alta tensione. Solo in t-shirt, niente slip…?

Uno spirito adrenalinico, abituata ormai a mettersi al centro dell’attenzione durante gli scatti sul web o in tv nelle vesti di opinionista. Parliamo della perspicace, Elettra Lamborghini, la rapper più scatenata d’Italia.

La maestra del “twerking” non ha lasciato scampo nell’ultima Storia Instagram, in cui si mostra assoluta protagonista di un primo piano solo per cuori forti. L’ex opinionista de L’Isola dei Famosi 15 non ha badato ai sentimenti, tra coccole e abbracci con il neo marito, Dj Afrojack.

Di momenti romantici ne ha vissuti a bizzeffe, in questi anni, a partire dai momenti pre-matrimoniali, fino alla cerimonia nunziale, festeggiata in compagnia di amici, tra brindisi vari.

Ora per la cantante è arrivato il tempo delle conferme, soprattutto da un punto di vista personale. L’ultima uscita via social, in effetti, non ha tradito affatto le attese

Elettra Lamborghini mostra i gioielli, ma gli occhi cadono da un’altra parte

