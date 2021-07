Elodie, incredibile spuntano le corna: la FOTO compromettente

Elodie ha pubblicato di recente una storia su Instagram attraverso la quale annuncia di avere le corna: tutta la verità a galla.

La cantante, Elodie ha dimostrato di essere molto attiva sui social network in questi giorni, non soltanto al cospetto di una bellezza raggiante e di classe.

Protagonista tra le co-conduttrici dell’ultimo Sanremo 2021, Elodie ha preferito rilanciarsi lontano dalle vesti che solitamente la contraddistinguono. La vip si sta facendo strada attraverso un fascino sorprendente, che mai i fan avevano intravisto in lei.

La voce sontuosa e profonda vien messa dunque in secondo piano. Ma tutti noi siamo certi che a breve tornerà a sfidare la concorrenza ad alti livelli, sotto questo aspetto.

Nel frattempo, Elodie spende i momenti di relax curando l’aspetto social e in particolare di Instagram, raccogliendo consensi tra gli appassionati, entrati ormai in confidenza e nella sua intimità.

Vediamo nel dettaglio lo stato d’animo attuale dell’artista romana, immortalato con un selfie che spiazza al primo sguardo

Elodie le mostra davanti a tutti: cosa pensano i fan

La cantante ed ex co-conduttrice sul palco dell’Ariston, del Festival di Sanremo ha sorpreso tutti con un selfie compromettente, pubblicato di recente attraverso le storie Instagram.

I fan dell’artista romana, per un attimo hanno drizzato le antenne e mostrato forte preoccupazione dinanzi ad un presunto momento di difficoltà, di fronte al quale reagisce: “Che sonno, c’ho caldo…”. Elodie, in giro per le strade di Roma appare come se avesse il morale sotto i tacchi.

Durante la diretta Instagram spuntano un paio di corna fotoscioppate. Lo sguardo rivolto verso il basso e un volto tutto sommato triste preannunciano un periodo tutt’altro che da ricordare. Qualcuno, ancora perplesso si domanda: “Quale verità si nasconde dietro le certezze di una donna pimpante e adrenalinica come Elodie?”.

Altri preferiscono prenderla con “filosofia” e giudicare il gesto come un volersi prendere la scena, come di solito è abituata a fare. E voi, invece, da che parte siete?