Raffaella Fico seduce il popolo del web con un outfit mozzafiato: il suo davanzale esplosivo e il fondoschiena sono un mix micidiale. Pazzesca!

Celebre showgirl, modella ed ex valletta televisiva, Raffaella Fico si sta imponendo nel mondo dello spettacolo anche nelle vesti di cantante. Il suo singolo “Mamacita Loca“, realizzato in collaborazione con Gigi Soriani, è stato distribuito lo scorso 12 luglio ed ha già registrato oltre 30mila visualizzazioni. Nel videoclip ufficiale, L’ex fidanzata di Mario Balotelli è sensualissima e si atteggia come una vera star americana. Anche sui social, la bellezza della Fico non manca di stupire e di conquistare i 600mila followers che la seguono. Con l’ultimo scatto, in particolar modo, la modella ha davvero colpito nel segno.

“Cosa sto vedendo…”, esplosiva Raffaella Fico, tutta di verde la showgirl infuoca il web – FOTO

