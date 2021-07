“Ischia è niente, tu sei di più”, Eva azzera il panorama, occhi puntati su di lei: la posa è da urlo – FOTO

La bellissima Eva, con alcuni semplici scatti, ha catturato seduta stante l’attenzione dei fan: il panorama passa immediatamente in secondo piano

Il profilo Instagram della sensualissima Eva è ormai un concentrato di scatti a luci rosse e pose da infarto che non mancano di scatenare le fantasie dei fan. La moglie di Massimiliano Caroletti, che non sembra riuscire a far a meno del mare, è recentemente approdata ad Ischia, la splendida isola partenopea che fa da sfondo alle sue compilation. La sensualità di Eva, tuttavia, è in grado di oscurare persino il panorama, come è accaduto nel post comparso solamente pochi minuti fa…

Eva azzera il panorama, occhi puntati su di lei: che fisico – FOTO

