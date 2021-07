Federica Nargi a Formentera la regina della bellezza è lei-FOTO

La bella e velina Federica Nargi si trova a Formentera in vacanza dove va ogni anno, la sua bellezza stupisce sempre di più

Federica Nargi bellissima e sensuale nel suo ultimo scatto su instagram dove indossa un abito rosso con spacco sulla gamba e sandali d’oro con i lacci. Si trova in un noto ristorante dell’Isola di Formentera, A mi Manera dove la modella trascorre sempre le vacanze ogni anno la sua famiglia. Come lei anche l’ex collega e amica Costanza Caracciolo con Bobo Vieri e le due figli. Le ex veline passeggiano spesso ad Es Pujols e cenano nei ristoranti in centro.

Federica Nargi e l’indiscrezione sul seno rifatto

Sono un paio di settimane che qualcosa appare diverso, cambiato in Federica Nargi. I più bravi osservatori hanno notato che il suo decollete è lievitato. La showgirl sembra essere passata da una seconda ad una terza bella piena dall’oggi all’indomani. La Nargi non ne ha parlato apertamente, ma non c’è bisogno è evidente che il seno è stato ritoccato. Quello che colpisce tanto non è il fatto che la modella abbia ceduto alla chirurgia plastica, ma bensì che tempo fa in un’intervista con anche il compagno Alessandro Matri, aveva dichiarato che mai si sarebbe rifatta in nessun caso. Ma d’altronde la parola della Nargi non sembra valere molto dal momento che quando è diventata velina aveva dichiarata che “mai” si sarebbe fidanzata con un calciatore.

E invece si è fidanzata proprio con uno di loro e ci ha fatto anche due splendide bambine. Molte followers accusano la Nargi di voler tenere nascosto il suo ritocchino senza parlarne, ma anche se lei non conferma il cambiamento c’è e si vede. Oltretutto pare che anche la migliore amica della Nargi, nonché velina insieme a lei ai tempi, si sia ritoccata anche lei il seno aumentando il volume. Nelle sue stories quando ha deciso di rispondere ad alcune domande su di se, è apparsa subito la domanda dopo alcune foto pubblicate che mostravano un decolleté più generoso. L’ex velina non ha confermato ne smentito ciò che comunque è chiaro e limpido a tutti quanti, ma ha semplicemente risposto con un:“E anche fosse? non vedo il problema”.

Non c’è nessun problema nemmeno ad ammetterlo dal momento che è visibilmente chiaro. Eppure le due ex veline continuano a fare finta di nulla. Inoltre la Caracciolo aveva dichiarato che il seno dopo le due gravidanze si era rimpicciolito, dunque è questo il motivo per cui è ricorsa alla chirurgia.