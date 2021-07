Federica Panicucci saluta Mediaset, Berlusconi sceglie un’altra bionda

Federica Panicucci sostituita da un altro celebre volto che forse nessuno avrebbe immaginato nella mattina di Canale 5. Ecco di chi si tratta

Federica Panicucci si gode le sue meritate ferie. Dopo un’intensa stagione sempre in diretta, dal lunedì al venerdì, al fianco di Francesco Vecchi con “Mattino Cinque”, è arrivato per lei, da fine giugno, il momento di riposarsi.

Ricaricare le pile per tornare più carica che mai a settembre sempre insieme al giornalista con il quale da diverse edizioni conduce il programma di informazione della mattina di Canale 5. I due, infatti, sono stati confermati per la nuova stagione, per parlare ancora di attualità, cronaca, politica, tv e gossip.

In queste settimane al loro posto Mediaset ha deciso di trasmettere dei documentari che però, in base al monitoraggio fatto, non hanno riscosso grande favore da parte del pubblico. E così Pier Silvio Berlusconi ed i suoi sono dovuti correre ai ripari.

Federica Panicucci sostituita, ecco chi arriva al suo posto

Da lunedì 26 luglio si cambia registro nella mattina di Canale 5, secondo le informazioni del portale DavideMaggio.it. Cambio di palinsesto con l’arrivo di un nuovo programma che sarà condotto da una bella bionda, volto noto del piccolo schermo, ma che nessuno forse avrebbe immaginato alla guida di un programma del mattino.

Si tratta di Simona Branchetti, la giornalista del TG5: “Sarà un inedito esperimento in onda dalle 8.45 alle 11 del mattino”, si legge sul portale.

Il nuovo programma con alla guida la Branchetti dovrebbe occuparsi d’attualità, affrontando le notizie più importanti del giorno, senza abbandonare troppo il format di “Mattino Cinque” in attesa del ritorno di Panicucci e Vecchi.

Ecco che così la concorrenza si troverà a doversi “scontrare” con una proposta tutta diversa. Cambiano le carte in tavola ora e “Uno Mattina” prima e “Dedicato” poi con Serena Autieri dalla prossima settimana dovranno fare maggiore attenzione.

La sfida si fa più ardua con Simona Branchetti “al comodo” della mattina di Canale 5, giornalista di lunga data che sapra sicuramente tenere i telespettatori attaccati allo schermo. Chi la spunterà?