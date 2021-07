Il saluto su Tik Tok pubblicato da Fedez per amore dela compagna, in compagnia di Achille Lauro spiazza il rapper: cosa c’è di vero.

Due volti simbolo dello spettacolo moderno, Fedez e Achille Lauro sono stati protagonisti di un video Tik Tok che lascia tutti di stucco.

I due cantanti, reduci dal successo di Sanremo 2021 si sono ritrovati in occasione di un evento che ha interessato entrambi. Il neo papà di Vittoria Lucia ha partecipato e raggiunto la seconda posizione al termine della kermesse musicale.

Achille, d’altro canto si è messo in mostra attraverso rappresentazioni di “quadri” mozzafiato che hanno messo in evidenza altre doti di cui non conoscevamo l’esistenza. Insomma potremmo definirli i cosiddetti “personaggi dell’anno“, durante il quale hanno ottenuto la definitiva esplosione.

I due dell'”apocalisse”, inoltre si sono dimostrati ottimi amici, affiatati nei modi e nel fare professionale. In una delle ultime dirette Tik Tok, tra Fedez e Achille potrebbe esser venuta meno qualche certezza di troppo…

Fedez e Achille Lauro salutano la Ferragni, ma qualcosa non va…

Per le ultime news che circolano sul conto di Fedez e Achille Lauro, i due cantanti, reduci dallo stesso palcoscenico delle grandi occasioni, non tutto sembra essere andato per il verso giusto.

Il rapper milanese e l’autore di quadri stupendi al Festival della Canzone Italiana si sono resi protagonisti di un siparietto, girato in video, su Tik Tok, in cui il marito di Chiara Ferragni imita un saluto affettuoso, all’indirizzo della compagna di vita.

Dopo aver pronunciato le ultime parole di una dedica strappalacrime per la fidanzata, Fedez fa notare di essere in compagnia dell’artista Lauro, con il quale ha riprodotto (insieme ad Orietta Berti), il singolo, tormentone musicale dell’estate 2021: “Mille”.

Dopo la chiosa del neo papà: “Guarda con chi sto…”, il protagonista del video cede il primo piano ad Achille, il quale si spinge oltre i limiti confidenziali con una risposta che lascia tutti di sasso: “Ciao Amore…ci vediamo a Roma”.

La reazione del rapper è immediata oltre che perplessa e inaspettata: “Ma come Amore scusa…”.

Il gesto del saluto ricambiato dall’amico non era nulla di preparato, anche se il sorriso contagioso di Achille che si ode durante il nuovo primo piano di Fedez fa capire il clima distensivo che si avverte intorno e l’ironia nelle parole pronunciate dall’artista veronese.