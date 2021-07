Gigi D’Alessio, il passo importantissimo con Denise: lo fanno davanti a tutti

Gigi D’Alessio e la giovanissima fidanzata Denise hanno compiuto un passo importantissimo: finalmente la coppia ha deciso di farlo davanti a tutti

Dopo la fine della relazione con Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio sembra aver ritrovato la serenità accanto alla splendida Denise Esposito. La giovane, 28enne, avrebbe conosciuto il suo idolo al termine di un concerto a Capri. Come nei film più romantici, la fan ha avuto la possibilità di interagire col cantante, che sarà rimasto senza dubbio ipnotizzato dalla sua bellezza. I due oramai non si nascondono più e non temono di vivere l’amore che li lega sotto la luce dei riflettori. Di recente, tra l’altro, Gigi e Denise hanno compiuto un passo importantissimo, che li ha ufficialmente consacrati come coppia. Siete curiosi di scoprire di che cosa si tratta?

Gigi D’Alessio, il passo importantissimo con Denise: arriva l’ufficialità

I fan che sostengono Gigi D’Alessio non avrebbero mai immaginato che il cantante sarebbe un giorno comparso accanto ad una donna diversa da Anna Tatangelo. Eppure, il destino ha voluto che la coppia si dicesse addio dopo quindici anni d’amore. A distanza di tempo, il cantante partenopeo ha ritrovato la felicità accanto a Denise Esposito. La 28enne era una fan sfegatata dell’artista, tanto da averlo conosciuto proprio a seguito di un concerto. I due ormai fanno coppia fissa da qualche mese, e la loro relazione appare più che stabile.

Di recente, D’Alessio e la fidanzata hanno anche partecipato al primo evento ufficiale, mostrandosi in pubblico senza alcun timore. L’occasione speciale era il matrimonio del rapper Lele Blade, grande amico di Gigi. La coppia, che ha presenziato alla cerimonia, è stata immediatamente bersagliata da scatti e paparazzate, ma è riuscita a superare il momento dando prova di grande sintonia.

Dopo la parentesi importantissima con Anna Tatangelo, che gli ha donato il figlio Andrea, Gigi sembra pronto per una nuova relazione. Denise, dal canto suo, sarà senza dubbio una compagna di vita impeccabile.