Jenny Darone, lady Insigne mai vista così, solo in slip a pailettes e il top esplosivo: “Fermatela!” – FOTO

La famiglia Insigne si gode la vacanza più bella mai trascorsa in compagnia degli Immobile. Serata da ricordare per Jenny Darone.

Una vacanza a dir poco fantastica per la famiglia di Lorenzo Insigne, in totale relax dopo le fatiche dell’Europeo 2020, trionfale in quel di Wembley.

L’esterno azzurro e del Napoli Calcio è in compagnia del compagno e corregionale, Ciro Immobile e la sua amata, Jessica Melena.

Naturalmente anche il “Magnifico” di Fuorigrotta non è sprovvisto di dolce compagnia, quale Jenny Darone. Assoluta protagonista di una splendida serata disco che ha catturato le attenzioni di tutti i presenti.

La “marcia” trionfale per Lorenzo e Ciro continua nel segno di un’estate “italiana”, come recitano alcuni versi della canzone “portafortuna” e tormentone dei successi azzurri ad Euro 2020.

In una delle dirette Instagram delle ultima ora, i due attaccanti della Nazionale in vacanza ad Ibiza hanno assistito ad una performance di fuoco, di Jenny Darone, al centro della pista: vediamola nei dettagli

Jenny Darone in “surpluss” sulla pista “Disco”: scatenata

