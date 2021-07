La Mattera ha condiviso una foto su instagram indossando vesti diverse dal solito ed è più sexy che mai

Justine Mattera ha condiviso su instagram una foto dove indossa un body con i colori di una super eroina e infatti c’è anche una scritta sul body che recita:“Super hero”. La modella e showgirl come sempre è incantevole e sensuale. Nella didascalia scrive:”Solo un’altro lungo giorno in ufficio”. Certo se tutti gli uffici fossero così e con una Mattera, tutti sarebbero più felici di andare a lavoro.

Justine Mattera icona sexy ancora a 50 anni

Justine Mattera ricorda molto il film, Lo strano caso di Benjamin Button, dove un bambino nasce anziano e man mano che passano gli anni ringiovanisce. Il contrario del normale corso della vita. La Mattera con il passare del tempo sembra ringiovanire, non ne vuole proprio sapere di invecchiare. Il suo corpo a 50 anni è forse più tonico di mai. Pratica sport a livello agonistico e si tiene costantemente in forma. Le sue foto in lingerie e in mise sexy impazzano sul web e conquistano tutti quanti. Nessuno direbbe che la bella showgirl ha compiuto 50 anni da poco. Il corpo è di una 30enne.

Ormai sono passati molti anni da quando la Mattera è sbarcata in Italia dall’America conquistando gli italiani con il suo carisma e la bellezza statunitense. Le è piaciuta talmente tanto l’Italia che ha deciso di rimanerci a vivere e di costruire la sua famiglia qua. Non rimpiange la sua scelta e anzi agli Europei ha tifato Italia festeggiando la vittoria come se fosse un’italiana doc. Certo l’America le manca ma in Italia sta proprio bene. Le vacanze anche le trascorre in Italia, ogni anno va ad Otranto in Salento. Ecco alcune parole spese sulla regione del sud, dalla showgirl:

“Il vicino Capo d’Otranto è infatti il punto più a oriente d’Italia e secondo le convinzioni nautiche è il luogo di separazione dei due mari. All’interno della proprietà si trovano i resti della Torre Santo Stefano che ha dato il nome alla località. Il Resort ha uno stretto legame con il territorio interamente costruito in pietra Leccese”.