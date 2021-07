Kasia Smutniak ha stupito i fan sfoggiando un nuovo look per la sua capigliatura. Il cambiamento drastico è sorprendente.

41 anni, fascino intramontabile e talento da vendere. Kasia Smutniak ha conquistato negli anni il pubblico grazie al suo carisma e alla sua bellezza. Modella e attrice polacca, il suo nome è diventato noto a seguito di alcuni concorsi di bellezza e in Italia grazie a uno spot della Tim. Nota la sua partecipazione in innumerevoli pellicole dove si è distinta ricoprendo svariati ruolo.

Da sempre i suoi modi di fare eleganti e il suo stile raffinato hanno ammalliato i fan. Occhi color nocciola e capelli castani, negli anni ha stupito con vari cambi look. Dai tempi della sua lunga chioma, al suo long bob super chic, per quest’estate ha sfoggiato un nuovo stile lasciando tutti senza fiato.

Kasia Smutniak: il cambio look stupisce

In uno degli ultimi post condivisi sulla sua seguitissima pagina Instagram, Kasia Smutniak si è mostrata in una versione inedita sfoggiando un look completamente diverso. Si tratta di uno scatto che la ritrae al fianco di Pierfrancesco Favino sul set della pellicola “Colibrì”, tratto dall’omonimo libro scritto da Sandro Veronesi che nel 2020 si era aggiudicato il Premio Strega.

Nella foto Kasia si mostra bionda e con un taglio cortissimo che mette in risalto i suoi lineamenti angelici. Un look inaspettato che si discosta dal colore usuale dell’attrice polacca. Una scelta imposta dal copione che ha fatto si che la Smutniak abbia abbandonato il solito colore, sfoggiato ancora al Festival di Cannes nelle scorse settimane.

L’attrice non è l’unica ad aver optato per un taglio netto alla chioma. Sempre sul red carpet di Cannes Sharon Stone si è mostrata con una pettinatura molto corta e con un biondo ossigenato. Il risultato è un look fresco e giovanile capace di donare all’attrice 63enne un tocco sbarazzino.

In quest’estate 2021 il corto si afferma quindi tra i tagli più trendy per affrontare con stile e freschezza le alte temperature.