Malore durante il turno di lavoro: Vincenzo muore a soli 29 anni

Il giovane era figlio del maresciallo dei Carabinieri di Battaglia Terme, la morte è arrivata dopo 10 giorni di agonia in ospedale.

Aveva appena 29 anni il figlio del maresciallo Filippo Billeci, comandante della stazione di Battaglia Terme che è morto ieri dopo 10 giorni di agonia in ospedale dove era ricoverato dallo scorso 9 luglio.

Quel terribile giorno infatti Vincenzo Billeci si è accasciato a terra nello stabilimento della Komatsu di Este, in provincia di Padova, colpito da un attacco cardiaco.

Il Gazzettino riporta che è subito stato trasportato nella struttura sanitaria vicina per i primi soccorsi ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime, fino all’epilogo di ieri e l’annuncio straziante della morte.

Vincenzo non ce l’ha fatta, amici e colleghi sotto choc

Quel 9 luglio intorno alle 13 Vincenzo Billeci si è accasciato al suolo senza apparenti segni di vita. Nelle ore precedenti non aveva accusato nessun malore o affaticamento ma anzi sembrava allegro e pieno di vita.

Era operaio nella catena di montaggio dell’azienda ormai da anni ed era molto amato dai colleghi anche più anziani che lo avevano subito apprezzato per il suo carattere spensierato.

Questi appena hanno compreso la situazione hanno iniziato subito con le prime manovre di soccorso fino all’arrivo dei sanitari del 118. Per due volte hanno usato il defibrillatore sul corpo inerme dell’operaio che in un primo momento sembrava aver ripreso conoscenza.

A quel punto il ragazzo è stato trasportato in emodinamica al vicino ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia, dove ha subito un delicato intervento chirurgico che sembrava inizialmente potesse essere risolutivo per lui.

La morte di ieri ha lasciato sgomenti non solo i familiari ma tutta la comunità che non si spiega una morte così assurda. Oggi si svolgerà l’autopsia sul corpo per capire le reali cause della morte e far luce su quanto accaduto. Riguardo la data del funerale non ci sono ancora indicazioni, si attendono le prossime ore.