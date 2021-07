Mara Venier e Francesca Fialdini, la domenica Rai si trasforma: le novità

Mara Venier e Francesca Fialdini hanno conquistato la scorsa stagione Rai. In pausa per l’estate ecco l’appuntamento che prenderà il loro posto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Talentuose, carismatiche e biondissime. Mara Venier e Francesca Fialdini sono state protagoniste indiscusse della domenica Rai per tutta la scorsa stagione. Le brillanti conduttrici hanno conquistato gli ascolti intrattenendo il pubblico con format di successo. La Venier, 70 anni di Venezia, ha condotto “Domenica In“, mentre la Fialdini, 41 di Massa, è stata alla guida di “Da noi…a ruota libera”. Programmi molto apprezzati che hanno salutato i loro fan alla fine della stagione televisiva avvenuta lo scorso mese.

Se le repliche della trasmissione di Mara sono andate in onda dallo scorso 4 luglio, ripercorrendo le puntate più emozionanti, Francesca ha dato un ultimo saluto al pubblico con un appuntamento speciale tenutosi lo scorso 27 giugno.

Dalla prossima domenica il palinsesto Rai cambierà e le due presentatrici torneranno a conquistare il pubblico dopo la fine dell’estate.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “I Soliti Ignoti”, Amadeus confessa tutto: retroscena impensabile

Mara Venier e Fialdini: l’appuntamento estivo al posto dei loro programmi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Carlo Conti estate devastante, per lui la notizia più bella

Se ieri è andata in onda “Il meglio di Domenica In” di Mara Venier, dalla prossima domenica protagonista della domenica Rai sarà la serie “Tutto può succedere”, trasmessa dalla prima puntata, che vede protagonisti attori del calibro di Pietro Sermonti, Maya Sansa, Alessandro Tiberi, Ana Caterina Morariu.

La fiction, della durata di due edizioni e un totale di 42 episodi, è amatissima dal pubblico. Le sue repliche potrebbero essere trasmesse sino alla fine del mese.

Per la programmazione di agosto invece tra le ipotesi spunta la possibilità che venga mandato in onda, come nel caso del format di Mara, le puntate migliori della trasmissione della Fialdini. Lo scorso anno il programma, alla sua prima edizione, era stato ritrasmesso proprio in agosto.

Dopo un mese Mara e Francesca torneranno ad animare la domenica Rai a partire da settembre. Il 19 sembra che ripartiranno entrambe le trasmissioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Le conduttrici intanto potranno così godersi la pausa estiva al fianco delle loro famiglie e ricaricare le batterie per la prossima stagione televisiva.