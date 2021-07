L’ex di Nicolò Zanaiolo, Sara Scaperrotta parla per la prima volta dopo la fine della loro relazione. Le sue parole su Instagram

Sara Scaperrotta rompe il silenzio negli ultimi giorni della gravidanza. Molti forse non se la ricordano, molti altri sì. Lei è l’ex di Nicolò Zanaiolo, la ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo ma è molto seguita su Instagram, diventata nota proprio per essere stata la fidanzata del calciatore per molto tempo.

Diversi mesi fa la bella notizia della gravidanza, poi l’allontanamento improvviso intorno a Natale. I motivi per i quali i due hanno chiuso il loro rapporto non si sono mai capiti. Di certo non si sono lasciati bene anche se Zanaiolo ha detto che si prenderà le responsabilità del caso.

Su di lui prima le voci di un flirt con la modella Madalina Ghenea, poi la storia con Chiara Nasti, finita anche quella non da molto. Sara fino ad oggi non ha mai parlato, ma ora che manca veramente pochissimo al parto ha voluto chiarire alcune cose su Instagram.

Nicolò Zaniolo, Sara Scaperrotta e il suo appello pre-parto

Due Instagram Stories d’impatto e inaspettate quelle che Sara Scaperrotta ha lanciato pochi minuti fa sul social dell’immagine. Un messaggio chiaro e preciso prima del parto. Rompe il silenzio e spiega che Tommaso, il bambino che porta in grembo, “è frutto dell’amore di due persone. È stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa”. Poi però le cose sono cambiate e la futura mamma si è trovata a percorre questo cammino da sola.

Per lei prima la “paura”, poi il “dispiacere per le modalità che mi sono state riservate” ha spiegato Sara. Non solo la bufera mediatica e le notizie su Zanaiolo che arrivano dalla stampa, ma soprattutto per le emozioni che il padre di suo figlio si è perso. Ecco perché ha cercato di “coinvolgerlo” ma “ogni tentativo di contatto è stato vano”.

La spettacolarizzazione a Sara non interessa, per lei esiste solo il bene del suo Tommaso con la speranza che possa avere una famiglia che lo tuteli e proteggea.

Ecco perché Sara manda un appello al suo ex: abbattere i muri, emanciparsi e far valere i sentimenti “aprendo il suo cuore di padre per godere di tutto la bellezza che deriva dall’essere genitore”.