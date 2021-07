“Pazzesca”. Outfit selvaggio per Giulia De Lellis, il web in tilt FOTO

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo dei social e della televisione. L’ultimo scatto pubblicato ha fatto record di likes in pochissimi minuti

Giulia De Lellis è senza dubbio una delle influencer più amate, ma anche uno dei personaggi usciti da Uomini e Donne che ha riscosso più successo in assoluto in questi anni. Ha esordito nel lontano 2016 e in così poco tempo è riuscita ad ottenere una fama incredibile, nonostante la sua storia d’amore con Andrea Damante non abbia avuto il lieto fine in cui tutti avevano sperato e creduto. Ad oggi hanno due vite separate ma il bene che li unisce, alla fine, non è mai svanito veramente.

Giulia De Lellis, outfit selvaggio per il suo ritorno a casa dopo Love Island Italia

Quest’anno è stato sicuramente quello più fortunato di tutti per lei, infatti dopo il suo esordio come attrice, ha fatto i bagagli ed è partita per la Spagna dove si è preparata a mettere in mostra le sue doti da conduttrice. Al timone della prima stagione di Love Island Italia, ha conquistato i numerosi telespettatori che non avrebbero scommesso un centesimo su di lei. Si è impegnata tanto e ora che è tutto finito, è tornata a casa dalla sua famiglia che l’ha seguita in questi mesi di lontananza e ha aspettato con pazienza il suo ritorno. Ora è finalmente in compagnia del suo amato Carlo Beretta, dei suoi genitori, i suoi fratelli ma soprattutto le sue nipotine. “Nessun posto è come casa” scrive come didascalia dell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram.

Nel giro di pochissimi minuti, lo scatto che ha pubblicato ha fatto record di likes: non è mai stata così bella.