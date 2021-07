La bellissima showgirl Patrizia Pellegrino ha condiviso su instagram una foto dove appare in piscina ed è magnifica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Pellegrino (@patpellegrino)

Patrizia Pellegrino è bellissima e sensuale su instagram, con indosso un bikini azzurro e un cappello da vera diva. Sorride alla fotocamera mentre si mentre in posa. Nella didascalia racconta ai fan i suoi piani:“Buongiorno amiche ed amici come state? Sono tornata a Roma ma voglio continuare a sognare di essere al mare tanto il 31 tornerò a Cefalù meta che ho scelto per le mie vacanze! Intanto vi regalo quest’immagine del Negombo di Ischia un luogo che amo! La Sicilia è bellissima ma tutta l’Italia ha luoghi meravigliosi che meritano di essere visitati e vissuti…un sorriso vostra pat”.

LEGGI ANCHE>>>Il cantante F.U.L.A. a YesLife: “Il mio sogno più grande è un concerto sold out a San Siro”

Patrizia Pellegrini sempre più in forma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Pellegrino (@patpellegrino)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Alena Seredova e Ilaria D’amico ai ferri corti: si mette male per Buffon

La Pellegrini a 58 anni dimostra di avere un corpo statuario. Recentemente è stata in Sicilia dove ha trascorso qualche giorno al mare e ha raccontato la sua esperienza in un post:“Buongiorno e buona domenica a tutti! la Sicilia è davvero una regione meravigliosa: gente calda e disponibile, cibo ottimo e paesaggi mozzafiato qui sono ad Isola Bella Taormina ma quello che mi colpisce di più è che qui chiunque venga in vacanza si senta a casa, cioè sono talmente accoglienti che con i loro sorrisi e atteggiamenti amichevoli ti fanno sentire a casa. Bella sensazione non trovate? Purtroppo oggi torno a Roma ma ho scelto la Sicilia per le mie vacanze e presto tornerò..

Si sto leggendo dei nuovi casi della variante ma che fortunatamente non colpisce i vaccinati quindi vi prego chiunque non abbia ancora fatto il vaccino lo faccia mi sembra l’unico modo per uscirne….altrimenti la nostra vita e la nostra Italia si troverà di nuovo in pericolo, in difficoltà..oggi però è domenica e non pensiamoci! un mio sorriso e un bacio vostra pat”. La showgirl ha elogiato la regione della Sicilia, definendola bellissima e ospitale come in effetti è. Ha scelto di trascorrere le sue vacanze nella bella Sicilia pur essendo lei originaria di Napoli. Oltretutto la showgirl è stata a Taormina recentemente per consegnare il premio Taormina Gold, ne ha parlato sotto ad un post su instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Pellegrino (@patpellegrino)

“Buongiorno a tutti da Taormina finalmente è arrivato il grande giorno il Premio Taormina Gold prende vita stasera ed io mi sento agitata e felice! Tra poco nelle storie vivrete con me le emozioni delle prove e dell’attesa..intanto vi regalo un mio sorriso”. Si è presentata con un abito celeste alla premiazione ed era incantevole la showgirl, ha definito successivamente la serata come da mille e una notte.