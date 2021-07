“Piaci sempre” Monica Bertini, il costume rischia di cedere – FOTO

Monica Bertini propone uno scatto in costume che manda in estasi il web. Da notare il dettaglio piccante, il triangolino rischia di cedere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

Monica Bertini, la bellissima giornalista professionista è seguita non solo su “Sport Mediaset” ma anche sui social. Il suo profilo Instagram infatti è molto visto dai followers che amano ammirare la bellezza altamente seducente di Monica ma senza essere mai volgare.

Di classe ed elegante ma con quel pizzico di audacia che piace e non è mai fuori luogo. Il primo piano della giornalista ha dato adito ad un trionfo di like e commenti positivi. “La vita è come uno specchio, ti sorride se la guardi sorridendo” …così dicono, tanto vale provare!!! # scrive, con un sorriso del genere non si può che essere di buonumore. Incantevole.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Rosita Celentano, l’appello più importante: la richiesta che ha lasciato il segno – VIDEO

Monica Bertini, costume a rischio cedimento

Per saperne di più, vai su Successivo