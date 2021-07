“Che posteriore, wow…”, Nunzia De Girolamo strepitosa, il bikini a luci rosse – FOTO

Nunzia De Girolamo ha raccolto una valanga di commenti tramite l’ultimo post: in bikini, la conduttrice è una visuale davvero imperdibile

Il 22 maggio scorso si è conclusa una stagione televisiva strepitosa per la splendida Nunzia De Girolamo. L’ex politica ha infatti condotto il fortunatissimo format “Ciao Maschio”, in onda dal febbraio del 2021 per un totale di 14 appuntamenti. Un programma senza dubbio innovativo ed insolito, ma che la De Girolamo ha guidato con grande entusiasmo e professionalità. Anche per Nunzia, tuttavia, è arrivato il momento di prendersi una pausa dagli impegni televisivi: l’ultimo scatto di Instagram mostra agli utenti come l’ex politica sta trascorrendo l’estate.

Nunzia De Girolamo strepitosa, il bikini a luci rosse – FOTO

Un’annata televisiva a dir poco strepitosa per Nunzia De Girolamo, che lo scorso maggio ha portato a termine la prima edizione di “Ciao Maschio”. Il talk show, in onda nella seconda serata del sabato di Rai 1, vedeva la presentatrice intervistare di volta in volta tre ospiti maschili, che dopo aver risposto alle domande ricevevano anche il giudizio dell’opinionista Drusilla Foer. Una trasmissione che si è rivelata vincente proprio per la freschezza della struttura e per l’impostazione innovativa. Ora che l’estate è nel pieno del suo vigore, la De Girolamo ne approfitta per rilassarsi e godersi delle giornate di mare.

Nel suo profilo Instagram, a tal proposito, è da poco comparso uno scatto che ha davvero spiazzato gli utenti. Nunzia, con indosso un sensuale costume di colore nero, prende il sole comodamente sdraiata su un divanetto, sfoggiando il suo miglior sorriso. I followers che la seguono, di fronte a tanta bellezza, non potevano trattenersi dal commentare. “Wow, che posteriore“, è il complimento piuttosto esplicito di un fan.

“Sei bellissima, davvero complimenti“, ha aggiunto un altro utente, rapito dalle gambe devastanti della De Girolamo. Per la conduttrice di “Ciao Maschio” è un vero e proprio trionfo di likes.