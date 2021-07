Regina Elisabetta: cosa non sappiamo sulla maestà d’Inghilterra

Oltre al regno, cosa possiede la Regina Elisabetta d’Inghilterra? Ecco gli oggetti più bizzarri della Royal family. I dettagli

La Regina Elisabetta è la donna più seguita dal mondo intero, l’Inghilterra la ammira e segue il suo regno e la sua famiglia. In questi ultimi anni ha dovuto affrontare molti problemi personali, tra questi la separazione da suo nipote Henry che ha abbandonato il palazzo reale insieme a sua moglie Meghan.

Poi ancora l’intervista che ha messo in cattiva luce la sua persona ed ha fatto parlare chiunque, la morte del marito il Principe Filippo. Conosciamo tanto sul suo conto, ma ci sono cose che ancora non sappiamo sulla maestà d’Inghilterra.

Regina Elisabetta: le cose curiose che possiede

Non tutti sanno che la Regina possiede tutti i delfini nel Regno Unito e grazie ad uno statuto valido dal 1324, inoltre detiene quattro Guinness World Record: governa da più tempo, è la più ricca, è il monarca in carica più anziano, la maggior parte delle valute hanno la sua immagine.

Ha avuto trenta corgi nel corso della sua vita, possiede più di duecento borse Launer, ha il suo modello di Tartan personale che si chiama Balmoral, è anche la proprietaria di tutti i cigni del Tamigi. Metà della costa del Regno Unito è un suo possedimento, ha inoltre ventinove specie diverse di gelso a Buckingham Palace, vanno a creare la collezione nazionale britannica di gelsi.

Possiede la collezione di uova Fabergé, iniziata dalla regina Alexandra ed Eduardo VII che attualmente include circa seicento pezzi. Ha una tiara con milletrecentotrentatré diamanti.

E’ la proprietaria di tutte le miniere d’oro della Scozia e possiede una squadra di cavalli da corsa che le hanno fatto guadagnare sei milioni di sterline in premi in denaro totalizzando quattrocentocinquantuno vittorie. Infine, è anche la padrona dell‘Abbazia di Westminster, quindi i Canoni devono seguire la regina e non una diocesi.