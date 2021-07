Roberta Morise, relax calabrese per la showgirl che mostra un fisico da urlo: il costume non mente.

Roberta Morise, ogni scatto per la showgirl diventa un’opera d’arte. Sguardo intenso, viso che cattura, fisico da urlo e paesaggi mozzafiato. Come il post sopra riportato che racchiude tutte queste caratteristiche: la Morise infatti si trova distesa sull’erba ed è assorta nei suoi pensieri. Sicuramente penserà qualcosa di piacevole, almeno questo è quanto trapela dal suo viso.

“E come tutte le più belle cose” scrive Roberta ed i fans le dimostrano il proprio affetto. Qualcuno lo esplicita senza mezzi termini: “Bella ti voglio bene ❤️” commento che non è passato inosservato a Roberta e che ha risposto con un cuore.

Roberta Morise, in riva al mare di spalle è una delizia per gli occhi

Roberta Morise ha da poco pubblicato una foto in bianco e nero che lascia tutti senza parole. Direttamente dalla Calabria – precisamente a Cirò Marina – la showgirl propone uno scatto artistico. Lei è in riva al mare, indossa un costume bianco modello intero con dei volant che conferiscono movimento al costume.

Viene ripresa di spalle ed il fondoschiena non passa in secondo piano, anzi è posizionato proprio al centro della fotografia. Bellissimo, tondeggiante…si vede quanto basta per mandare di matto i followers. Il costume bianco poi spicca sul resto creando un effetto interessante. Il viso abbronzato viene parzialmente occultato da una ciocca di capelli. Il vento infatti ha creato ulteriore movimento alla foto.

“Mozzafiato unica nel tuo splendore” scrivono sul web ma non è l’unico commento. In tanti infatti ad elogiarne la bellezza.

Più solare che mai Roberta Morise che ha da poco annunciato la sua storia con Giulio Fratini, l’imprenditore che ha rubato il cuore della conduttrice calabrese. Il giovane, CEO della holding Belvedere Angelico è tra i più influenti under 30, secondo Forbes.