Rosalinda Cannavò senza veli con Andrea Zenga: i racconti piccanti

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. A distanza di mesi, ad oggi sono più felici ma soprattutto passionali che mai

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti lo scorso dicembre nella casa del Grande Fratello Vip. Lui ha fatto parte della seconda ondata di concorrenti che sono entrati quando è stato annunciato il prolungamento di tre mesi. Rosalinda aveva ancora tante cose in ballo, molte cose da chiarire, e Andrea è stato l’ultimo tassello da aggiustare nella sua vita. Infatti si è liberata di una relazione in cui era bloccata da tanti anni e si è innamorata perdutamente del figlio del calciatore, cominciando una storia con lui a dieci giorni dalla fine del programma più seguito dalla televisione italiana.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, esplode la passione: “Mi seduce con lo sguardo”

Al settimanale Chi di Alfonso Signorini – conduttore dell’edizione del Grande Fratello Vip a cui i due hanno partecipato solo pochi mesi fa- Andrea e Rosalinda si sono lasciati andare ad alcune confessioni piccanti che hanno spiazzato tutti. Infatti hanno raccontato di essere una coppia davvero molto passionale, a dispetto di quello che tanti avrebbero potuto pensare. Infatti, proprio di recente, erano stati accusati di essere una coppia noiosa: non hanno fatto aspettare troppo per smentire le persone che sono arrivate a credere a questo. Andrea infatti ha rivelato di essere molto attratto dalla sua fidanzata: “Mi seduce anche quando è in camicia da notte, mi andrebbe bene anche se indossasse il pigiama della nonna” e inoltre hanno aggiunto di aver battezzato ogni angolo della loro piccola casa dove sono andati a vivere insieme appena finito il reality.

Rosalinda e Andrea sono una delle coppie più amate uscite dall’ultima edizione del GF Vip: ogni giorno conquistano sempre più followers e i loro scatti fanno sempre record di likes.