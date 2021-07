Rossella Fiamingo, stupenda in leggings attillati e canotta – FOTO

Rossella Fiamingo, la stupenda atleta siciliana, sfoggia un outfit sportivo ma che non passa inosservato: web in visibilio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rossella Fiamingo🌵 (@rossellina91)

Rossella Fiamingo, la talentuosa atleta si prepara per le Olimpiadi di Tokyo che avranno luogo dal prossimo 23 luglio. La bellissima siciliana condivide i primi momenti emozionanti col suo pubblico. Eccola in questo post infatti mentre indossa la tuta col tricolore sul petto e l’orgoglio di Rossella mentre scatta la foto è evidente.

Davanti allo specchio, sfoggia la tuta composta da tre pezzi: pantalone, felpa e polo tutti brandizzati Emporio Armani. “Vi piace?” scrive Rossellina ed i fans la circondano di affetto. “Stai benissimo, in bocca al lupo” le commentano, augurandole ogni successo sportivo.

Rossella Fiamingo, leggings e canotta: spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rossella Fiamingo🌵 (@rossellina91)

Rossella Fiamingo è una di quelle atlete apprezzate per tante caratteristiche: in primis come sportiva, la passione e la dedizione che mette in quello che fa è davvero ammirevole, basta curiosare tra i numerosi video in cui la stessa viene immortalata durante le sessioni di allenamento. Ma tanto viene stimata come persona: la sua semplicità e quel tocco di spontaneità la rendono veramente unica.

Rossellina ha da poco postato una foto in cui appare più graziosa che mai. Adagiata a terra e in posa per la foto, mostra un sorriso bellissimo – quelli a cui sono abituati i fans ma di cui non si stancheranno mai – ed una mise rigorosamente sportiva e rappresentativa; i leggings neri super attillati e la canotta azzurra ufficiale della Nazionale. I capelli sono lasciati sciolti e legati solo lungo la parte superiore in una codina e poi gli orecchini – due per lato – che le conferiscono un tocco sportivo.

Passo dopo passo scrive l’atleta nel clamore dei suoi sostenitori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rossella Fiamingo🌵 (@rossellina91)

Lo scorso 7 luglio scriveva del suo prossimo impegno: “Ultimo ritiro a Formia e poi si parte verso Tokyo” la comunicazione ufficiale che ha riscosso un notevole seguito, tra i numerosi commenti quelli dell’amica Diletta Leotta e di Jorge Lorenzo.