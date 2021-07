Le vacanze continuano per Elisabetta Gregoraci che ogni giorno posta foto e video in uno dei posti più in dell’Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci è una delle vip più seguite negli ultimi tempi, da dieci mesi regala emozioni uniche al web e dopo il successo del “Grande fratello vip” i fan sono aumentati. Il profilo Instagram è seguito da quasi due milioni di follower con i quali ogni giorno condivide scatti bollenti e mozzafiato.

Dopo “Battiti Live” che sta andando in onda in queste settimane, l’ex signora Briatore si gode un po’ di tranquillità e relax insieme al figlio in uno dei posti più in dell’Italia.

GUARDA QUI>>Eleonora Daniele, il post struggente per ricordare il più grande di tutti – FOTO

Elisabetta Gregoraci: in bikini è afrodisiaca – FOTO

GUARDA QUI>>“X Factor”, Aram Quartet: com’erano nel 2008 e cosa fanno adesso, la loro nuova vita – FOTO

Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan stanno trascorrendo una parte delle vacanze a Forte dei Marmi e ieri l’ex signora Briatore ha pubblicato delle foto in spiaggia con un bikini sensuale e unico.

Verde acqua, sgambato al punto giusto, lo scatto del pezzo sotto strepitoso e i fan impazziscono nel vederla così. A metà luglio, la conduttrice è già molto abbronzata.

Dopo aver finito le riprese di “Battiti live” si concede qualche giorno di relax ma la sua estate non finisce qua. Ci sono buone probabilità che tra qualche giorno voli in Sardegna.

Nonostante tra lei e Flavio Briatore l’amore sia finito, i due non perdono occasione di passare del tempo insieme anche in vacanza. Con Nathan, sono ancora una delle famiglie più seguite dal web.

Infatti, molti pensano che la storia tra i due non sia realmente chiusa, ma la Gregoraci ha ribadito più volte che Briatore è una persona importante anche se l’amore non c’è più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Mentre la conduttrice si gode questi giorni di relax, i fan continuano a seguirla e a commentare foto e video pubblicati sul suo profilo. Non la mollano e vorrebbero rivederla alle prese di un programma televisivo per la prossima stagione.