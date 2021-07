“Star in the Star”, il colpaccio di Ilary Blasi: il nome che nessuno si aspettava

“Star in the Star”, il colpaccio di Ilary Blasi: al suo fianco ci sarà il noto collega di Mediaset. Le indiscrezioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Ilary Blasi si prepara a vivere una stagione televisiva ricca di successi e di esperienze che ne consolideranno senza dubbio la carriera nel mondo dello spettacolo. La moglie di Francesco Totti, che quest’anno ha condotto un’edizione de “L’Isola dei Famosi” non particolarmente brillante, avrebbe trovato il programma adatto a sé. Si tratta di “Star in the Star“, nuovo esperimento di Mediaset che ricalcherà il modello di “Tale e Quale Show”. A settembre, la presentatrice tornerà ad intrattenere i telespettatori di Canale Cinque, e non sarà affatto sola. Al suo fianco, anche tre noti giudici che non mancheranno di movimentare le dinamiche del gioco.

NON PERDERTI ANCHE —> “Cosa sto vedendo”, esplosiva Raffaella Fico, tutta di verde la showgirl infuoca il web – FOTO

“Star in the Star”, il colpaccio di Ilary Blasi: il nome che non ti aspetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

NON PERDERTI ANCHE —> “Temptation Island”, il falò di confronto spiazza tutti: lui non si presenta

A partire da settembre, Mediaset ha tutta l’intenzione di proporre una trasmissione che ricalchi il fortunatissimo format di “Tale e Quale Show”. Il programma si intitola “Star in the Star” e vede Ilary Blasi vestire i panni della padrona di casa. Di volta in volta, i concorrenti vip in gara saranno sottoposti ad un preparazione intensa e scrupolosa, che permetterà loro di imitare alcune delle voci più celebri del panorama musicale. Sarà compito della giuria, formata da tre grandi nomi, indovinare chi si nasconda sotto il trucco e sotto i costumi di scena.

Al momento, i due giudici che sono stati confermati sono Marcella Bella e Andrea Pucci, comico lanciato da “Colorado”. Nelle ultime ore, tuttavia, è trapelata un’indiscrezione in merito al terzo componente della giuria. Con ogni probabilità si tratterà di Nicola Savino, grande amico della Blasi, e con la quale aveva già collaborato all’interno de “Le Iene”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Savino (@nicosavi)

“Star in the Star” sembra avere tutte le carte in regola per eguagliare il successo di “Tale e Quale Show”. Qualora il progetto andasse in porto, la messa in onda della trasmissione è prevista per il giovedì sera.