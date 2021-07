“Temptation Island”, il falò di confronto spiazza tutti: lui non si presenta

“Temptation Island”, una coppia ha richiesto il falò di confronto immediato: le immagini che la fidanzata ha visto sono state decisive

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Dopo una serie di video che hanno rimescolato le carte in gioco, Floriana ha deciso di richiedere il falò di confronto immediato. La fidanzata è stata ripetutamente chiamata nel pinnettu dalla redazione, che le ha mostrato delle immagini a dir poco sconvolgenti del fidanzato Federico. Quest’ultimo, pericolosamente vicino alla single Vincenza, si è lasciato andare ad osservazioni e complimenti che hanno fatto infuriare Floriana. Dopo aver a lungo pianto e dopo essersi sfogata con i propri compagni d’avventura, la fidanzata ha deciso di richiedere un falò di confronto immediato. Il comportamento di Federico, tuttavia, ha nuovamente rimesso in discussione tutto. Anche Filippo Bisciglia è rimasto senza parole.

NON PERDERTI ANCHE —> Gigi D’Alessio, il passo importantissimo con Denise: lo fanno davanti a tutti

“Temptation Island”, il falò di confronto spiazza tutti: la decisione del fidanzato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

NON PERDERTI ANCHE —> “Che posteriore, wow”, Nunzia De Girolamo strepitosa, il bikini a luci rosse – FOTO

A “Temptation Island 2021“, i colpi di scena non sembrano affatto destinati a finire. La coppia formata da Federico e Floriana, in particolare, sta vivendo una fase piuttosto turbolenta del proprio viaggio nei sentimenti. La fidanzata, chiamata ripetutamente nel pinnettu, ha visto il compagno avvicinarsi pericolosamente alla single Vincenza, verso la quale i complimenti non sono di certo mancati. “Anche se all’inizio avessi scelto un’altra ragazza non sarebbe cambiato niente. Tu rispecchi il mio ideale di donna“, ha detto Federico alla single, facendo scoppiare a piangere Floriana.

Nel villaggio delle fidanzate la situazione si era fatta insostenibile. Floriana ha comunicato a Filippo la propria volontà di avere un confronto immediato con Federico. Al falò, queste sono state le sue parole in merito al comportamento del giovane: “Ho visto cose che non mi sono piaciute. Lui continua a rapportarsi sempre con la stessa ragazza e se ne frega del motivo per cui siamo qua“. Floriana, visibilmente affranta, ritiene che il fidanzato non sia più innamorato di lei e che stia con lei solamente per abitudine. “Non prova niente per me, non trovo un senso nello stare qui. Le risposte che cercavo sono arrivate“, ha chiosato la partecipante.

Il falò di confronto, tuttavia, non si è svolto come Floriana si sarebbe aspettata. La fidanzata ha infatti atteso invano l’arrivo di Federico, che ha deciso di non presentarsi e di continuare a vivere questa esperienza. Sull’orlo del pianto, la concorrente si è sfogata così: “Io me l’ero immaginato, lui vuole continuare a farsi la sua storia“. La giovane ha poi raggiunto il villaggio, scoppiando a piangere di fronte ai ragazzi single e alle compagne d’avventura, che l’hanno immediatamente consolata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Filippo Bisciglia ha tuttavia annunciato un’ulteriore richiesta di confronto nel corso della puntata corrente. Senza dubbio, le sorprese per i telespettatori non sono di certo terminate qui.