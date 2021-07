“Unomattina”: indiscrezioni sulla conduzione, la rivelazione sorprende

Sui social emergono indizi legati a “Unomattina” e alla sua futura conduzione. Il format ripartirà agli inizi di settembre.

Chi guiderà la prossima edizione di “Unomattina”? Il quesito è nell’aria dalla fine della stagione del format targato Rai. Lo scorso inverno a condurre il programma era stato il duo composto da Marco Fritella e Monica Giandotti che tuttavia potrebbe non essere riconfermato per quest’anno.

Al timone della versione estiva del noto programma, in onda dal 1986 per un totale di 35 edizioni, attualmente è Barbara Capponi. In merito ai presentatori della stagione invernale non vi sono state ancora conferme ufficiali anche se dal web spuntano alcuni indizi.

“Unomattina”: rivelazioni sulla prossima conduzione

Tra le voci sui possibili conduttori della prossima stagione di “Unomattina” è spuntato il nome di Roberta Capua, senza tuttavia trova una conferma ufficiale. Classe 1698, ex Miss Italia e nota presentatrice televisiva, in questi mesi estivi è nel cast di “Estate in Diretta” che guida al fianco di Gianluca Semprini.

È stata la conduttrice a fare chiarezza sui social sulla sua possibile partecipazione allo storico programma. Roberta ha infatti partecipato a una diretta Instagram in cui è stata ospite del giornalista Davide Maggio. Una chiacchierata in cui si è raccontata svelando il suo futuro. In particolare ha commentato le indiscrezioni in merito all’ipotesi, diffusa in questi giorni, della sua conduzione di “UnoMattina”.

“È un rumors inutile. I palinsesti per l’autunno e l’inverno sono stati già fatti”, rivela la Capua.

Nell’ambito dell’intervista Roberta ha poi svelato come si sia sottoposta al vaccino commentando: “Ho fatto il vaccino e sono un po’ cappottata, ma non mollo”. Dallo scorso 28 giugno la conduttrice è al timone del pomeriggio Rai1 con “Estate in diretta” in onda dal lunedì al venerdì al posto de “La Vita in Diretta”, in stop per la pausa estiva.

Il nuovo impegno rappresenta per la conduttrice un grande ritorno in quanto mancava da diciassette anni negli studi di viale Mazzini.

L’ultima collaborazione in Rai di Roberta risale agli anni duemila quando, tra il 2002 e il 2004 ha condotto proprio “Unomattina”.