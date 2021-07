Auto esce di strada e si ribalta sulla provinciale: morto un uomo

Un uomo di 50 anni è morto nella tarda serata di ieri in seguito ad un incidente in auto sulla provinciale 87b Nettuno-Velletri.

Ancora un incidente mortale sulle strade del nostro Paese. A perdere la vita un uomo di 50 anni che stava tornado a casa dopo aver trascorso una giornata al mare. La vittima era alla guida della sua auto sulla provinciale 87b Nettuno-Velletri quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte. A nulla è valso il tempestivo intervento dei sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dell’automobilista.

Velletri, auto esce di strada e si ribalta sulla provinciale 87b: morto un uomo di 50 anni

Un uomo è morto nella serata di ieri, domenica 18 luglio, in un drammatico incidente avvenuto lungo la strada provinciale 87b Nettuno-Velletri.

La vittima è Claudio Vagnini, 50ene di Velletri. L’uomo, secondo quanto riporta Roma Today, stava rientrando in auto dopo una giornata al mare con i familiari. Durante il tragitto, la Fiat Punto, per ragioni ancora da determinare, è uscita di strada e si è ribaltata diverse volte finendo poi in una cunetta.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118 per le operazioni di soccorso. I pompieri hanno estratto il conducente dall’abitacolo e lo hanno affidato allo staff medico che, purtroppo, ha potuto solo dichiararne il decesso per le gravi ferite riportate nel sinistro.

Intervenuti anche i carabinieri che, attraverso i rilievi effettuati sul posto, dovranno determinare le cause e la dinamica dell’incidente. Dai primi riscontri pare essersi trattato di un’uscita di strada autonoma che non avrebbe, dunque, coinvolto nessun altro mezzo in transito sulla provinciale il quel momento.

Al momento tra le ipotesi al vaglio dei militari dell’Arma, riporta Roma Today, anche quella di un tentativo di sorpasso azzardato da parte della vittima.