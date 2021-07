La bellissima modella ungherese Victoria Varga, ha condiviso una serie di foto su instagram dove indossa un abito bianco incantevole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

Victoria Varga, la bella fidanzata del calciatore Graziano Pellè ha condiviso una serie di foto su instagram con indosso un abito meraviglioso bianco. Sta forse facendo una prova con l’abito bianco, per le nozze imminenti con il calciatore? Meglio testare che effetto fa il bianco su di lei, e a giudicare dalla foto le sta d’incanto. Qualsiasi colore indosso a lei sarebbe comunque meraviglioso, ma il bianco le dona molto.

Victoria Varga e le vacanza infinite

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

La modella ungherese ha un rapporto molto interattivo con i social, condivide tutto ciò che fa ogni giorno della sua vita con i suoi followers. Che ricordiamo sono ben 574 mila. Ormai è da maggio che gli utenti vedono la modella spostarsi da una destinazione di lusso e da sogno, all’altra. Prima Positano in Campania, poi tappa inevitabile sull’Isola di Capri che era li vicino. Poi un salto nella mondana e lussuosa Mykonos, per poi spostarsi a Santorini. Sempre rigorosamente con il fidanzato a presso e alcuni amici e parenti. Tappa d’obbligo per la modella e il calciatore, è anche Dubai dove tra le altre cose Pellè le ha chiesto la mano in cima al grattacielo più alto l’albergo Buraj Al Arab.

Non sono mancati poi i giri in barche di lusso, navigando nei mari più belli d’Italia. E quando uno pensa che forse i viaggi interminabili per la bella Varga sono finiti, e si torna alla normalità, ecco che vola in Sardegna a trascorrere qualche altro giorno di mare e vacanze come se non ne avesse fatti abbastanza. Si stancherà prima o poi di tutte queste vacanze? Probabilmente no. D’altronde se si ha la possibilità, viaggiare tutta l’estate in luoghi magnifici è il sogno di tutti. Che però vivono solo pochi come Victoria Varga. La modella di diverte a far indovinare ai suoi fan le prossime destinazioni, e anche oggi nelle stories si è mostrata in aeroporto e ha scritto:”Sempre in strada”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

C’è chi freme per sapere quale sarà la nuova destinazione. Non sorprenderebbe affatto se il matrimonio lo decidessero di fare in quale luogo che hanno visitato di recente. Forse stanno cercando la location giusta tra Italie e Grecia? Chi può dirlo, ciò che è certo è che sarà davvero un matrimonio da mille e una notte.